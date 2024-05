Risultati Playoff Serie C | colpo Benevento - fuori la Juventus | TABELLONE

Sono quattro le squadre ancora in corsa nei playoff di Serie C 2024: una delle due semifinali vedrà di fronte Carrarese e Benevento. Dopo aver sconfitto rispettivamente Juventus U23 e Torres, ora si sfidano con in palio il pass per la finalissima che assegnerà la promozione al prossimo campionato di Serie B.

Sono quattro le squadre ancora in corsa nei playoff di Serie C 2024: una delle due semifinali vedrà di fronte Avellino e Vicenza. Dopo aver sconfitto rispettivamente Catania e Padova, ora si sfidano con in palio il pass per la finalissima che assegnerà la promozione al prossimo campionato di Serie B.

