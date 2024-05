Rissa per futili motivi - spunta anche un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ha riportato una ferita d’arma da taglio alla mano il tunisino di 30 anni che l’altro pomeriggio è stato soccorso dalla Croce Verde in via Emilia dove si era verificata una. Il 30enne è stato medicato e accompagnato al Pronto Soccorso di Fermo: la ferita non destava preoccupazioni e il ragazzo è rimasto sempre lucido e cosciente. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la lite, forse scatenata peroppure per questioni legate a traffici poco leciti dei protagonisti, si era scatenata nel tardo pomeriggio dapprima all’interno di un appartamento, dopodiché i litiganti (tutti giovani e stranieri) si sono ritrovati in strada, dove la situazione è degenerata, trasformandosi in unapiuttosto violenta che ha richiamato l’attenzione e i timori di residenti e passanti. A un certo punto, inoltre, ètouncon cui, nella foga di quei momenti concitati, qualcuno dei soggetti coinvolti ha finito per dare una coltellata a un contendente, prendendolo sulla mano e procurandogli un taglio di circa 5 cm.