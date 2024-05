Rispettare ed amare gli animali Un pomeriggio nel parco Collodi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Nicola Caporale, rappresentante lodigiano della Lega italiana difesae ambiente, ha organizzato l’evento “gliè un obbligo, amarli è un privilegio“. Si terrà oggi lle 16 a Tavazzano con Villavesco, neldi via 1 maggio. Con ospite Roberto Cavallo, segretario nazionale Leidaa, si parlerà, insieme a Michela Brambilla, presidente del sodalizio, di quanto si fa per gli. Essendo anche candidato di una lista civica, per Francesco Morosini sindaco, Caporale parlerà inoltre dei progetti locali previsti a tutela die ambiente. Interverrà infine anche Andrea Costa di Forza Italia, candidato alle europee. "Per l’occasione parteciperannoda affezione e grazie ad alcune associazioni, i bambini potranno cavalcare pony e fare altre attività" precisa l’organizzatore.