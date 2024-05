(Di sabato 25 maggio 2024) Non ci sarà il Cesena, ma ci saranno Ascoli e Ternana appena retrocesse dalla B. Insieme a un’altra decina di big. Sarà ancora una volta undi ferro, il B, quello nel quale ilgiocherà presumibilmente anche la prossima stagione. I giochi sono quasi fatti, ma prima ovviamente bisogna aspettare di capire quale, tra quelli rimasti in corsa, sarà il club a festeggiare la serie B al termine dei playoff. Serie B che hanno appena salutato Ascoli e Ternana che, presumibilmente saranno inserite entrambe neldel centro Italia. Che si uniranno a Spal e Virtus Entella, due delle deluse della scorsa stagione, ma entrambe pronte a non ricommettere gli stessi errori. Proprio come l’Ancona, e poi ancora Perugia e Pescara, già uscite di scena dai playoff. Tutto da decifrare, invece, il futuro di Torres, Carrarese e Juventus Next Gen, le tre squadre delB che ancora sono in corsa perrsi il salto di categoria.

Il Rimini batte 1-0 la Virtus Entella e si qualifica aritmeticamente per i playoff ad una giornata dal termine della stagione regolare del girone B di Serie C 2023/2024. Una magia del solito Lamesta fa esplodere il pubblico di casa: al 68? l’attaccante si porta la palla sul mancino e da fuori area lascia partire un tiro imprendibile per De Lucia. sportface

Rimini alle prese con le big. Il girone B prende forma - rimini alle prese con le big. Il girone B prende forma - Orfano del Cesena neopromosso, il gruppo del centro Italia si arricchisce di altre squadre di blasone. Dall’Ascoli alla Ternana, ma occhio anche al Carpi. ilrestodelcarlino

