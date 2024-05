Riga con Nato | armi a Kiev senza limiti

(Di sabato 25 maggio 2024) 22.10 La Lettonia concorda pienamente con il Segretario Generale dellasul fatto che il diritto dell'Ucraina all'autodifesa includa il diritto di attaccare oggetti militari legittimi in Russia "Sosteniamo il Segretario Generale Stoltenberg per l'asdi restrizioni sullefornite all'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di, Braze, scrivendo su un social, sul web. Le sue parole sono poi state rilanciate dal portavoce della, Dakhlallah.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invita i membri dell’Alleanza atlantica che forniscono armi all’Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. “Penso sia giunto il tempo per gli alleati della Nato di eliminare molte delle restrizioni imposte sull’uso delle armi donate all’Ucraina, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte a Kharkiv, vicino al confine, negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo renderebbe molto difficile per loro difendersi”, afferma Stoltenberg in un’intervista al magazine britannico The Economist. tpi

La Russia continua a bombare pesantemente l’Ucraina e i suoi attacchi si stanno concentrando in queste ore nella città di Kharkiv, a nord-est del territorio ucraino e prossima al confine con la Russia. Una situazione che sta profondamente agitato gli animi degli Stati Uniti che, fino a poco tempo fa, avevano posto il veto all’Ucraina sull’utilizzo di armi alleate in territorio russo. dayitalianews

Le parole del segretario generale della Nato, che ha parlato dello stop al divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia con le armi degli alleati, hanno innescato diverse reazioni. "Ci porta verso la Terza guerra mondiale", dice il M5s. fanpage

Rovigo, il sospetto "Fleximan" a Tgcom24: "Accanimento su di me per la mia appartenenza politica" - Rovigo, il sospetto "Fleximan" a Tgcom24: "Accanimento su di me per la mia appartenenza politica" - Così, ai microfoni di Tgcom24,"Enrico Mantoan, 42 anni residente nel Polesine ma nato a Padova, l'uomo accusato di essere "Fleximan""e in passato segretario provinciale di Forza Nuova. Secondo le ... tgcom24.mediaset

Stoltenberg e le armi a Kiev in Russia, la Lega attacca - Stoltenberg e le armi a Kiev in Russia, la Lega attacca - Il segretario generale della nato Stoltenberg, in un'intervista all'Economist, invita gli alleati che forniscono armi a Kiev a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. tgcom24.mediaset

Ecco cosa ha detto il segretario generale della Nato Stoltenberg - Ecco cosa ha detto il segretario generale della nato Stoltenberg - "Credo che sia giunto il momento per gli alleati di valutare l'opportunità di eliminare alcune restrizioni che sono state imposte sull'uso delle armi che hanno donato all'Ucraina perché, soprattutto ... tg.la7