Riforma farmaceutica - siamo sicuri di poter regolamentare tutto? I dubbi di Costa Aifa

(Di sabato 25 maggio 2024) Il 26 aprile 2023, la Commissione europea ha presentato la più ampia proposta di revisione della legislazioneUe degli ultimi vent’anni. Il pacchetto di revisione, articolato in proposte per una nuova direttiva e un nuovo regolamento, si inserisce nel quadro più ampio delineato dalla strategiaper l’Europa adottata nel 2020 dalla stessa Commissione, e mira – in ultima analisi – a rendere l’Europa un ecosistema più attrattivo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, garantendone al contempo un accesso più tempestivo ed equo a tutti i cittadini Ue. PROTEZIONE REGOLATORIA Toccando alcuni gangli strategici dell’impianto vigente, la proposta ha da subito promosso un dibattito tra istituzioni, rappresentanti dei pazienti e del mondo industriale sulle principali misure introdotte e sulle possibili ricadute di sistema. Tra gli aspetti più rilevanti vi è la riduzione del periodo di protezione regolatoria di base per i nuovi medicinali dagli attuali otto a sei anni, con la possibilità di incrementarlo attraverso un sistema modulare di incentivi riservati a farmaci commercializzati in tutti i Paesi membri o sviluppati grazie a dati clinici comparativi o indirizzati verso bisogni terapeutici insoddisfatti.

Incendio negli uffici del colosso farmaceutico danese Novo Nordisk a Copenaghen: cento vigili del fuoco sul posto - Incendio negli uffici del colosso farmaceutico danese Novo Nordisk a Copenaghen: cento vigili del fuoco sul posto - L'incendio è avvenuto a meno di una settimana di distanza da un altro rogo in un altro sito del colosso pharma danese ... ilfattoquotidiano

Idrossiprogesterone caproato, il Prac ne raccomanda la sospensione in Ue - Idrossiprogesterone caproato, il Prac ne raccomanda la sospensione in Ue - Come si legge in una nota dell’Ente regolatorio, «una revisione condotta dal Prac ha concluso che c’è un possibile ma non confermato rischio di cancro nelle persone esposte in utero al 17-Ohpc. farmaciavirtuale

Carenze farmaci, distributori europei sollecitano Consiglio Ue per accesso alle forniture - Carenze farmaci, distributori europei sollecitano Consiglio Ue per accesso alle forniture - L’Associazione europea dei distributori farmaceutici ha chiesto al Consiglio europeo una revisione della legislazione per assicurare che sia garantito l’approvvigionamento dei medicinali ai grossisti ... farmaciavirtuale