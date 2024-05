Rifiuti - servizio momentaneamente bloccato

(Di sabato 25 maggio 2024) Abito a Bologna nel quartiere San Donato. Venerdì scorso provo a conferire il sacchetto diindifferenziati e come al solito "bidone non funzionante"; provo nelle due strade adiacenti, ma anche lì tutto. Provo ad inviare la segnalazione con l'app il rifiutologo che non l'accetta, allora telefono al numero verde e l'operatrice mi dice di telefonare lunedì perché i sistemi sono in aggiornamento e così a sera siamo circondati da sacchetti di. Ho pensato che pagare una Tari di più di 600 euro all'anno dovrebbe essere garanzia dimolto diverso! Rossella Nardi .

I vincitori Mad for science, un'emozione mai provata prima - I vincitori Mad for science, un'emozione mai provata prima - "Porto a casa un'emozione mai provata prima, nuovi amici, nuove esperienze e tanta, tanta conoscenza. Invito chiunque voglia buttarsi in questo campo a farlo, perché ce la potete fare". È racchiuso in ... ansa

Piazza Magione: "I bambini giocano tra i rifiuti..." - Piazza Magione: "I bambini giocano tra i rifiuti..." - Sono nata e cresciuta in questa città, ho provato ad andare via, ma non esistono città al mondo come Palermo. Con tutte le sue bellezze ma anche con tutte le sue contraddizioni. Oggi 23 maggio 2024 mi ... palermotoday