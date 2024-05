Rieti - militante di FdI preso a pugni dal candidato della civica di sinistra La condanna di Trancassini | gravissimo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) «Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio è accaduto un fatto increscioso e incredibile che amareggia e rattrista. Un nostro giovane sostenitore è statoin faccia dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale,nella lista a noi avversa». A denunciare la vicenda in una nota è ila sindaco Gianluca Vagni, che poi prosegue: «Nella giornata di venerdì 24 maggio è stata presentata regolare denuncia. Nell’esprimere forte vicinanza al nostro giovane concittadino, evidentemente molto scosso dell’accaduto, chiediamo con forza le immediate dimissioni del Presidente del Consiglio comunale, una fermada parte del Sindaco Veronica Diamilla e una netta presa di distanza da parte dei suoi colleghi di lista. Il confronto non deve mai sfociare nella violenza, oltretutto rivolta verso un giovane che ha avuto come unica colpa quella di sostenere la nostra lista».