Riccione sei Bellissimo La promozione è realtà

(Di sabato 25 maggio 2024) È festa per la Prime Cleaning. Il ritorno con la Paolo Poggi si trasforma in trionfo e la squadrase può brindare allain Serie B maschile. La squadra di Claudio Botteghi, che era stata capace di imporsi al tie-break nella partita d’andata, fa suo anche il ritorno nonostante la partenza ad handicap di due set sotto. La squadra di San Lazzaro ha cominciato bene e in fiducia, con il 25-21 del primo set a dimostrarlo. Stessa tendenza anche nel secondo, sempre con diversi momenti di equilibrio ma ancora con la Paolo Poggi a imporsi per 25-21. L’equilibrio rimane,è a un passo dal ko ma non demorde e prova a rimontare, passo dopo passo. Nel terzo la Prima Cleaning vince 25-19, nel quarto 25-20. In situazione di parità, basta un successo nel tie-break per poter festeggiare laed è quello che accade. I padroni di casa s’impongono 15-12 e in campo scatta l’esultanza di tutti.