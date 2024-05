Ricchi a tutti i costi - il trailer con Christian De Sica e Angela Finocchiaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildi, sequel della esilarante commedia Natale a: nel castDe, Claudio Colica, Fioretta Mari e Ninni Bruschetta Netflix (qui il sito internet ufficiale) ha annunciato l’arrivo di, sequel della esilarante commedia Natale a, grande successo del Natale 2022. Il nuovo film vede nuovamente come protagonistiDe, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. La pellicola sarà disponibile solo su Netflix a partire dal 5 giugno 2024.è scritto e diretto nuovamente da Giovanni Bognetti, e nel cast torna anche Fioretta Mari, questa volta accompagnata da Ninni Bruschetta. Con loro anche Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili e Darko Peri?.basato sul film Mes Très Chers Enfants scritto e diretto da Alexandra Leclère, è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions.

