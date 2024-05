’ReSonat’ - la rassegna si chiude in grande stile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) ‘Con il liuto in tuon dell’Arpicordo’ladi musica anticaa Forlimpopoli. Domani, alle ore 17, la chiesa dei Servi ospita Giovanni Cantarini (tenore), Domenico Cerasani (liuto e tiorba) e Giulia Ricci (clavicembalo) che esploreranno le radici polifoniche della monodia italiana. L’ingresso del concerto è ad offerta libera, come già accaduto per i precedenti appuntamenti. Il ricavato sarà dedicato al restauro dello splendido organo realizzato alla fine del Cinquecento che domina l’aula della Chiesa dei Servi. L’evento è organizzato dall’associazione Forlì Antica in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Casa Artusi. m. bo. .