(Di sabato 25 maggio 2024)criticano il, strumento ritenuto obsoleto, mentre discutono sul futuro della politicaitaliana. La, al centro delpolitico italiano, si allontana dal, strumento ormai considerato superato. Le recenti dichiarazioni di Matteoe Maurizioevidenziano posizioni critiche nei confronti di questa misura, e offrono spunti su come la politicae istituzionale dovrebbe evolvere.: Introdotto con decreto ministeriale, è in armonia con la leggeNotizie.com fonte foto ansa Le critiche ale le discussionirivelano una convergenza di opinioni trasu alcuni aspetti della politica italiana, pur mantenendo distinte le loro visioni e obiettivi. Mentreguarda al rafforzamento dei riformisti e al futuro del PD,insistenecessità di riforme istituzionali per un governo più stabile ed efficiente.

Arezzo, 23 maggio 2023 – In attesa di capire se il redditometro verrà reintrodotto oppure no dopo la decisione del Governo di sospendere il decreto, interviene il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo Roberto Tiezzi: “Dal mio punto di vista considero questo strumento di accertamento una stortura rispetto al sistema a cui siamo abituati nel quale il cittadino dichiara i propri redditi in funzione di quelle che sono effettivamente le proprie capacità. lanazione

Il compagno Lenin e il Redditometro sono parenti. Lo sospettavo da tempo, ne ho avuto conferma mentre leggevo sulla rivista americana The New Criterion un articolo sul padre del terrore sovietico. A un certo punto, m'imbatto in una frase di Ronald Reagan: «Le nove parole più terrificanti della lingua inglese: “Sono del governo e sono qui per darvi aiuto”». liberoquotidiano

Renzi e Gasparri contro il Redditometro: Dibattito sulla Delega Fiscale - Renzi e Gasparri contro il redditometro: Dibattito sulla Delega fiscale - Renzi e Gasparri criticano il redditometro, strumento ritenuto obsoleto, mentre discutono sul futuro della politica fiscale italiana. La delega fiscale, al centro del dibattito politico italiano, si ... notizie

Tajani, no al redditometro, vogliamo un fisco amico - Tajani, no al redditometro, vogliamo un fisco amico - "Siamo contrari al redditometro, che è uno strumento superato e che è in contrasto con la nostra visione di un fisco amico". (ANSA) ... ansa

Leo, 'il redditometro non esiste più dal 2015' - Leo, 'il redditometro non esiste più dal 2015' - redditometro: pagina chiusa nel 2015 ... Arrivando a un incontro sulla riforma fiscale, in corso a Codroipo (Udine), Leo ha spiegato come in questi giorni "sono usciti titoli di stampa che non ... ansa