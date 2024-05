Renault Italia - l’ad Raffaele Fusilli | Austral ci restituisce la risorsa più preziosa | il tempo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)vanta diversi primati all’interno del gruppo. Ad esempio, è stato il primo suv di medie dimensioni della Losanga a sfruttare le potenzialità della nuova piattaforma CMF-CD, il che gli ha permesso soluzioni modulari nel powertain, non da ultimo l’equipaggiamento con le efficienti motorizzazioni E-Tech Full Hybrid e lo stato dell’arte a livello di dotazioni tecnologiche. Ne abbiamo parlato con il numero uno della filialena. I suv di segmento C rappresentano sempre più il fulcro del mercato, non solono. Come si inseriscein questo contesto? “Con il lancio di Nuovo, all’inizio del 2023,non solo ha rinnovato la sua offerta nella categoria dei suv con un modello dalle grandi ambizioni, ma soprattutto ha fatto un ulteriore balzo in avanti verso la riconquista del segmento C, di cui questo sport utility tecnologico dal design accattivante è una delle colonne portanti, insieme ad Arkana, il SUV coupé che abbiamo lanciato nel 2021 e a Mégane E-TECH Electric.