Regolamento Cremonese-Catanzaro | cosa succedere in caso di pareggio - Serie B 2023 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildi di, match dello stadio Giovanni Zini valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di. Archiviato lo spettacolareper 2-2 della gara di andata, le due squadre tornano in campo per provare a conquistare l’accesso in finale. La formazione grigiorossa di Giovanni Stroppa spera di capitalizzare il vantaggio del fattore campo per vincere la sfida. Il club giallorosso di Vincenzo Vivarini, dal suo canto, spera di fare il colpaccio in trasferta per andare a giocarsi la promozione inA la prossima settimana. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30., ilSecondo illa, essendo arrivata sono arrivati davanti alnella regular season, quarta contro quinti, beneficerà del doppio vantaggio di giocare in casa il ritorno e di poter avanzare anche indi parità di gol segnati tra le due squadre.