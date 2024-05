Regno Unito | Jeremy Corbyn si candiderà come indipendente

(Di sabato 25 maggio 2024)ha annunciato che sialle prossime elezioni del. L’annuncio ha portato all’espulsione didal Partito Laburista, il che significa che non è più membro del partito.sarà un candidato, ex leader del Partito Laburista britannico, ha annunciato che alle elezioni del .

[caption id="attachment_351384" align="alignleft" width="300"] Rishi Sunak[/caption] Le elezioni nel Regno Unito del 2024 si terranno il 4 luglio per il rinnovo della Camera dei Comuni. Queste elezioni sono state convocate anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della legislatura per volere del Primo ministro conservatore Rishi Sunak. ilfogliettone

Regno Unito: scoperte le proteine che anticipano di alcuni anni il Cancro; i Dettagli - regno unito: scoperte le proteine che anticipano di alcuni anni il Cancro; i Dettagli - In merito a ciò, così come riporta il Corriere della Sera, due studi effettuati nel regno unito, finanziati dal Cancer Research UK, hanno identificato 618 proteine collegate a 19 tipici di cancro ... ilmeteo

La campagna elettorale nel Regno Unito non è iniziata bene per Rishi Sunak - La campagna elettorale nel regno unito non è iniziata bene per Rishi Sunak - Giovedì nel regno unito è cominciata la campagna elettorale in vista delle elezioni convocate per il 4 luglio dal primo ministro Rishi Sunak. Le elezioni sono state convocate da Sunak con qualche mese ... ilpost

AI, Regno Unito in ritardo: potrebbe costare all’economia nazionale oltre 150 miliardi di sterline entro il 2035 - AI, regno unito in ritardo: potrebbe costare all’economia nazionale oltre 150 miliardi di sterline entro il 2035 - Il tempo è un fattore cruciale per la leadership nell'AI. Prossimi cinque anni cruciali secondo il nuovo Report di Microsoft. key4biz