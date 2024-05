Reggio Emilia - il cadavere ritrovato un anno fa è di un uomo scomparso nel 2014 Il suo caso a Chi l’ha visto?

Era scomparso dalla Sicilia più di dieci anni fa. Oggi si scopre che il suo corpo è stato seppellito in Emilia. È un vero e proprio giallo quello risolto dal test del Dna. I resti del cadavere ritrovato l’11 luglio 2023 sotterrato nelle campagne di Castelnovo di Sotto, in provincia Reggio Emilia, appartengono a Gaetano Impellizzeri, di Alcamo, in provincia di Trapani.

