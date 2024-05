Redditometro - Renzi | Meloni ha pestato una buccia di banana senza tacere

(Di sabato 25 maggio 2024) ROMA – “Ci sono due possibilita’, la prima e’ che laha detto una bugia e sarebbe grave, la seconda e’ chenon sa di cosa parla e sarebbe ancora piu’ grave. Ile’ stato creato nel 1922, il governo Berlusconi nel 2010 lo ha rilanciato, il governo Monti nel 2012 lo ha peggiorato e il governoha tolto la misura illiberale e statalista diciamo della presunzione delle medie Istat rovesciando l’onere della prova. Una cosa filo-contribuenti. Lanel decreto Leo ha rimesso le regole del 2012, quindi Giorgiaha fatto un errore, se ne e’ accorta. Quando si pesta unadisi e’ il buongusto die non di dare la colpa agli altri. Draghi? Sarebbe un bene per l’Europa, chi vota Forza Italia vota Ursula von der Leyen, chi vota Stati Uniti d’Europa vota Mario Draghi”. Cosi’ Matteo, leader di Italia Viva, a margine dell’evento con la candidata Tidei presso il cinema Adriano.

