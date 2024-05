Real Madrid - 0-0 contro il Betis nell’ultima di Kroos al Bernabeu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilchiude la stagione in Liga con uno 0-0ilin quella che è l’ultima partita aldi Toni. Un pareggio che ha poco significato per le due squadre, una già certa del titolo nazionale e l’altra già qualificata in Conference League. Carlo Ancelotti non fa turn over in vista della finale di Champions League del 1° giugnoil Dortmund a Wembley. Anzi, in campo va di fatto l’11 titolare con Courtois tra i pali. Non è una serata ispirata però per Bellingham e compagni che vincono la sfida del possesso palla (60-40) in una partita comunque equilibrata sul piano dei tiri (13 a 11 per i blancos). Al 39? è ila trovare la rete con Cardoso, ma il Var annulla per fuorigioco. Alla fine ilè tutto per Toni, che ha completato 107 passaggi su 110 totali. Insomma, una partita in stileprima della festa finale: l’ovazione dello stadio, la festa dei compagni e anche le lacrime dei figli in campo.