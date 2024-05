Real Cameranese o Montemarciano?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Un sabato con la finale playoff del girone B di Prima Categoria. Di fronte. Si giocherà oggi al Montenovo di Camerano, con fischio d’inizio alle ore 16:30. Chi parte favorita, anche se solo sulla carta, è lagrazie alla miglior classifica alla fine della stagione regolare (secondo posto dei rossoneri contro il terzo del). Lapuò contare su due risultati: vittoria o pareggio. In caso di risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari e se dovesse persistere il pareggio sarebbe laa qualificarsi per la finalissima.invece obbligato alla vittoria, come ha fatto sabato contro la Filottranese, ma la squadra di Caccia giocava in casa e con due risultati su tre a disposizione, superata grazie alle reti di Pellonara e Moschini. Un pareggio, ai tempi supplementari, invece è bastato una settimana fa allaper avere la meglio della Castelleonese: a segno per la squadra di Pantalone Defendi e Casaccia.