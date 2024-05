Re Carlo svela il suo primo ritratto | ma il web insorge

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 25 maggio 2024) ReIII hato ilche lo vede protagonista da quando è salito al trono. Tuttavia, le critiche ricevute dal web sembrano denotare un certo malcontento generale. Il dipinto, infatti, sembrerebbe ‘rievocare’ sensazioni non del tutto positive tra gli utenti social. Sommerso dai toni del rosso, ReIII hato in pubblico ildipinto che lo vede come protagonista unico dalla sua ascesa al trono un anno fa. Nonostante l’orgoglio con cui il Sovrano inglese abbia mostrato il quadro anche sui social, non tutti gli utenti avrebbero gradito quell’immagine realizzata dall’artista Jonathan Yeo. Infatti, se per qualcuno l’originalità e l’essenza del dipinto è piuttosto evidente, per altri ilricorda, persino, qualcosa di ‘infernale‘. ReIII e Regina Camilla @Foto Crediti Ansa – VelvetGossipLa genesi deldi ReIII L’artista Jonathan Yeo aveva iniziato ilprima che il Resalisse al trono.