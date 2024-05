Ravenna La Juniores chiude a testa alta

(Di sabato 25 maggio 2024) Col pareggio per 2-2 contro il Livorno è terminato il percorso agonistico 2023-24 dellagiallorossa. Un percorso chiuso a. I ragazzi allenati da Andrea Camanzi infatti, dopo avere concluso al 2° posto il proprio girone superati solo dal Piacenza, si sono distinti, vincendo i playoff e ben figurando nella fase nazionale del campionato, fino alle soglie della semifinale. Mister Camanzi, destinato ora ad approdare sulla panchina del Sanpaimola in Eccellenza, è parso soddisfatto del percorso biennale. Mister, si poteva fare meglio? "È stata una stagione molto positiva. A livello di risultati sportivi è andata bene, tra l’altro, abbiamo vinto i playoff per il 2° anno di fila, l’anno scorso con una squadra sotto età. Nella fase finale abbiamo dimostrato di essere superiori sia al Treviso, sia al Livorno, e avremmo potuto raccogliere di più". Che voto dà alla stagione? "Sono state due stagioni molto simili e i ricordi più belli lo sono altrettanto, ovvero i successi maturati e meritati contro la prima della classe.

