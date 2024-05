Rapina a mano armata in abitazione - bottino da 30mila euro Arrestato un ragazzo di 21 anni

(Di sabato 25 maggio 2024) La Spezia, 24 maggio 2024 –di due malviventi a volto coperto in un appartamento di via Venezia, che ha fruttato unditra preziosi e denaro contante. In quel momento in casa c’erano due fratelli, di 30 e 25. I loro genitori erano appena usciti. I banditi hanno usato lo stratagemma di staccare la corrente elettrica, quindi quando i due giovani hanno aperto la porta di casa per capire cosa fosse successo, hanno fatto irruzione puntando loro contro una pistola. Il grave episodio, non certo comune per la nostra città, è avvenuto la sera del 27 aprile. Ma le indagini tempestive condotte della squadra mobile della questura spezzina, dirette dal commissario capo Alessandro Pescara Di Diana, hanno permesso di raccogliere elementi e arrestare uno dei due, il più giovane, quello armato di pistola. Undi 21è stato preso giovedì sera nel quartiere Umbertino, dove abita, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale della Spezia Mario De Bellis.

Tempo di lettura: 2 minutiDue rapine a mano armata a pochi minuti di distanza l’una dall’altra: cresce la tensione a Torre del Greco. I fatti sono avvenuti ieri sera, sempre su via Nazionale e in meno di mezz’ora. Sugli episodi indagano ora i carabinieri della locale compagnia. anteprima24

Paura per madre e figlia in un'abitazione a Balduina, dove tre rapinatori le hanno minacciate con una pistola, portando via 100mila euro tra oro e argenteria. I poliziotti cercano i malviventi.Continua a leggere . fanpage

Un uomo armato e con il volto coperto ha fatto irruzione nell'ufficio posta di via Sicilia, mettendo a segno una rapina. Ha preso in ostaggio il direttore e minacciato un'impiegata, ma la cassaforte era temporizzata e ha portato via solo 400 euro. fanpage

