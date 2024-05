Ranucci e il selfie elettorale con la candidata M5S Meloni | Se l’avesse fatto Chiocci con me…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) “Durante il mio tour in Sicilia, ho avuto l’opportunità di trascorrere del tempo con Sigfrido, giornalista di Report, e di cenare con lui. Abbiamo discusso dell’importanza della libertà di informazione in Italia…”. A proposito di libertà di informazione, alla fine del post, casualmente, compare un invito a votare: “Scrivete MONTAUDO e barrate il simbolo del Movimento 5 Stelle“. Un puro caso, eh, quella foto su Instagram nella quale il giornalista Rai, Sigfrido, quello autonomo, a testa alta, indipendente, s’è accompagnato allaalle elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle Matilde Montaudo, in Sicilia. Un momento da “campagna”, più che da grande giornalismo, quello di Sigfrido, che ieri la premier Giorgiagli hanotare, a proposito della “libertà” di informazione., lo spot per il M5S e le ironie della“Venendo qui mi sono battuta nel post di unadel M5s per le europee che va a cena con Sigfrido, conduttore di Report e quindi giornalista Rai, pubblicata la foto chiedendo poi il voto per le europee.