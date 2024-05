Rampage 24 05 2024 Monè Talks!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest'oggi ci attende l'ultimo episodio dello show del venerdì prima di Double or Nothing, andiamo a scoprire cos'è accaduto. PAC ha sconfitto Rocky Romero per sottomissione con la Brutalizer. Nel post match PAC ha affermato che i Lucha Bros sconfiggeranno i Gunns nel prossimo episodio di Collision, per poi aggiungere che il Death Triangle riconquisterà i titoli Trios in quel di Double or Nothing. Shibata ed Hook interrompono le parole di Chris Jericho: il giapponese si è occupato di Big Bill, mentre l'ex FTW Champion ha aggredito l'attuale campione alle spalle con la Red Rum, dopodiché è scoppiata una selvaggia rissa tra il pubblico. Samoa Joe confronta Hook, cercando di spronare il giovane talento.