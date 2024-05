Ragazzo ripreso dalle telecamere Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Lo “scalatore“ fuorilegge che si è arrampicato sulla guglia maggiore del Duomo, di notte, per fotografarsi con la Madonnina, è stato immortalato dagli occhi elettronici della Cattedrale e ha fatto scattare uno degli allarmi presenti sul per. Lo spiega la Veneranda Fabbrica del Duomo. Poi "le immagini rilevate sono state tempestivamente fornite alle autorità che stanno svolgendo le. La Veneranda Fabbrica sta collaborando come sempre con le competenti autorità di pubblica sicurezza per offrire tutti gli elementi utili a ricostruirne la dinamica. Non risulta alcun danno o atto vandalico sul Duomo". Specifica anche che "la presenza è stata rilevata dal nuovo sistema diinstallato sulle Terrazze e recentemente rafforzato, autorizzato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e collegato con la società di vigilanza privata che opera in Duomo". Il video dell’impresa, con il giovane che resta sospeso nel vuoto rischiando la vita, è stato pubblicato giovedì pomeriggio sul profilo Instagram dallo stesso “scalatore“, che lo smarzo aveva espugnato il Castello Sforzesco e che prima ancora era salito sul tetto del Teatro Ariston durante il Festival.