Ragazze investite e uccise in corso Francia - la madre di Gaia | Aspettavo le scuse di Genovese da 5 anni

(Di sabato 25 maggio 2024) Era il 25 dicembre 2019, quando le due amichevon Freymann e Camilla Romagnoli furonoda Pietrosu, a Roma. Oggi, 25 maggio, la mamma dirilascia un’intervista a Repubblica. “L’abbraccio con Pietroe lecheda cinque”.Leggi anche: Pietrova a processo per evasione dai domiciliari “Pietroe la mamma, per la prima volta, si sono avvicinati. Prima la mamma, perché lui è molto timido, e mi hanno abbracciata. Non ha pronunciato esattamente la parola scusa, ma ho capito il suo intento. Ovviamente sono una mamma anch’io…”. Gabriella Saracino, mamma divon Freymann, da cinque, porta con sé un dolore indescrivibile. Sua figlia è stata strappata dalla vita a 16, insieme alla sua amica e coetanea, Camilla Romagnoli. L’incidente diPietro, 20, figlio del famoso resista Paolo, l’8 luglio del 2021 è stato condannato a 5e 4 mesi dalla corte d’Appello di Roma.