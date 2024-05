Ragazza di 19 anni sbanda con l'auto e travolge due passanti: un morto e un ferito - Ragazza di 19 anni sbanda con l'auto e travolge due passanti: un morto e un ferito - Lo schianto a Roma. La vittima aveva 65 anni, ricoverato in ospedale un 61enne. La vettura è stata sequestrata e la giovane sottoposta all'alcol test ... today

Sbanda in centro storico, abbatte una pianta e danneggia un’auto in sosta. FOTO - sbanda in centro storico, abbatte una pianta e danneggia un’auto in sosta. FOTO - NOVELLARA (Reggio Emilia) – Un’auto che procede ad alta velocità in centro storico e sbanda, finendo per travolgere un albero e urtare un’auto in sosta. E’ accaduto a Novellara, in viale Roma, come te ... reggionline

Costa Smeralda: prende fuoco un'auto vicino alla spiaggia - Costa Smeralda: prende fuoco un'auto vicino alla spiaggia - Arzachena. Intorno alle 16.45 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nei pressi della spiaggia di Razza di Juncu, in Costa Smeralda, per ... olbia