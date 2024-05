Raffaella Carrà che malattia aveva e quale è stata la causa della sua morte?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 25 maggio 2024), l’indimenticabile regina indiscussatelevisione italiana, è scomparsa adi una, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Sapete quantiquando è morta? Di seguito tutti i dettagli! Leggi anche:e i figli che non ha avuto, il racconto «I mesi passavano e questo bimbo non arrivava» Nel mondo dello spettacolo nessuno era al correntedi, soltanto pochissime persone, le uniche delle quali l’indimenticabile showgirl si è voluta circondare negli ultimi giornisua vita. Lei, immensa iconatelevisione, ha preferito evitare di sconvolgere il suo amatissimo pubblico con la drammatica notizia. Il motivo? Non offuscare in loro il suo ricordo. Questo la dice lunga in riferimento alla delicatezza d’animo, lasciando a chi l’ha sempre apprezzata l’ultimo suo grande gesto d’affetto.