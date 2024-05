’Radio Cb’ in ausilio dei soccorsi | Aiutare gli altri fa bene a noi stessi Riceviamo più di quello che diamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) "Quando mi hanno chiesto di iscrivermi ho accettato, semplicemente. In questi cinque mesi è stato tutto positivo". Chiara Tomellini, avvocato, ne è convinta, ha fatto la scelta giusta iscrivendosi all’Associazione Radio Cb di Villafranca. Pochi giorni fa, per l’inaugurazione della nuova sede, un bilancio del percorso svolto, tra tanti nuovi iscritti e interventi di vario tipo. Presidente del gruppo è Raffaele Maffei, vice presidente Antimo Piola, con loro come coordinatore Mauro Nobili, segreteria Valentina Belfiore, tesoriere Claudia Droavndi, capo squadra Sabrina Zara e Barbara Zara. Tra gli interventi svoltialle forze dell’ordine, criticità meteo, manifestazioni ed eventi, prevenzione e informazione. "Negli ultimi tre anni - evidenzia Maffei - l’associazione è passata da circa 21 volontari operativi a 30 operativi (qualifica SER) e 5 non operativi (qualifica Fir). Il risultato si deve al percorso di consolidamento dell’associazione nell’utilizzo delle radiocomunicazioni, che permette l’efficace supporto a numerose manifestazioni sul territorio, ma non va trascurato il cammino intrapreso negli ultimi due anni di ampliamento della capacità operativa e di dotazioni per il contrasto agli scenari di rischio idraulico e idrogeologico, fattori che ci hanno permesso di essere sempre più richiesti e impegnati sul territorio comunale e non solo".