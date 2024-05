Raccomandato? Aver ottenuto un bel taroeuz

(Di sabato 25 maggio 2024) Magni ?altra mattina al "canton di ball", l’angolo della piazza dove amano radunarsi gli anziani, "el sciur Paulin", ha chiesto cortesemente all’amico Cesarino, di fargli il piacere di scambiare "quattro chiacchiere" con lui, ma separatamente. L’amico ha accettato e i due si sono appartati nel più vicino bar. Sollevando però una forte dose di curiosità nel resto della congrega: "Ma sel g’ha el Paulin de inscì impurtant da vuourè parlà in segreto cun el Cesarin?". Ed è stato così che si sono sprecate le illazioni più maliziose e di straripante curiosità". Dentro il bar, seduti in un tavolino separato, si è rilevata del tutto innocente la richiesta dal Paulin all’amico. Al comunque ancora un po’ sconcertato amico Paolino ha detto: "Cesarin gù bisogn che te devet damm un nel". Ha quindi spiegato che sapeva dell’amicizia del Cesarino con il signor Aristide, che tutti conoscono come un grande esperto di ortaggi, coltivatore di una "gran belà urtaia", ovvero un orto ricco e rigoglioso di stupende verdure.

Ferrandina, si fingono finti dipendenti delle poste per truffare una signora anziana: arrestati due uomini - Ferrandina, si fingono finti dipendenti delle poste per truffare una signora anziana: arrestati due uomini - Due uomini si fingono dipendenti delle poste per truffare una signora anziana di Ferrandina. Fermati dai Carabinieri dopo un'arresto. #cronaca #ferrandina #matera #potenza #tito #basilicata ... lamilano

Ferrara, perseguitava Angelina Mango e la madre: 49enne ricoverato in struttura psichiatrica - Ferrara, perseguitava Angelina Mango e la madre: 49enne ricoverato in struttura psichiatrica - Nonostante il divieto di comunicare con le vittime, l'uomo avrebbe continuato ad inviare messaggi e lettere per raccomandata Un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari perché accusato di atti pe ... informazione

Aponte e l’incontro riservato con il sindaco Bucci, i pm di Genova decidono di convocarli entrambi - Aponte e l’incontro riservato con il sindaco Bucci, i pm di Genova decidono di convocarli entrambi - Finora la Gdf ha interrogato 14 testimoni, parte dei quali coinvolti nel filone sulla corruzione elettorale. Fra questi Daniele Zaffiri e Cristiano Lavaggi, rispettivamente ex presidente del Cda della ... genova.repubblica