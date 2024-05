(Di sabato 25 maggio 2024) Sacchetti gialli nei quali riporre un aiuto per chi è in difficoltà. Dalle 9 alle 19 di oggi, in 12 supermercati della città, saranno presenti i volontari della, mentre dove i volontari non ci saranno si troverà un carrello in cui la gente potrà depositare i, che saranno poi raccolti e distribuiti dalla protezione civile. Servono tonno in scatola, biscotti, zucchero, farina, olio, latte, passata di pomodoro, merendine;per l’infanzia come latte in polvere, pannolini o salviettine, detersivi eper l’igiene. Sono più dii nuclei familiari in difficoltà, aiutati dallae dallecittadine. Numeri in costante crescita che richiedono una maggiore generosità da parte dei pavesi. Solo due mesi fa, in occasione dell’ultima, sono state donate13mila confezioni tra pasta, riso, olio, latte e altri

Raccolta alimentare e di prodotti per la cura personale. Così Caritas e parrocchie aiutano oltre mille famiglie - raccolta alimentare e di prodotti per la cura personale. Così Caritas e parrocchie aiutano oltre mille famiglie - raccolta alimentare in corso nei supermercati della città per aiutare oltre mille famiglie in difficoltà. Donazioni di cibo e prodotti di prima necessità richieste per sostenere l'opera della Caritas ... ilgiorno

A Genova 15 nuovi cestini smart alimentati a energia solare per compattare la plastica - A Genova 15 nuovi cestini smart alimentati a energia solare per compattare la plastica - Riducono il volume delle bottiglie introdotte e monitorano in tempo reale lo stato di riempimento grazie ai sensori. Saranno installati in altrettanti impianti sportivi ... genova24

Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Dai vescovi critiche all’autonomia differenziata: “Rischia di minare il principio di solidarietà” - Duro affondo della Conferenza episcopale italiana contro il progetto di legge sull’ autonomia differenziata. Mentre alla Camera prosegue l’esame del provvedimento, i vescovi esprimono le loro preoccup ... ilfattoquotidiano