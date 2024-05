Quattro grossi alberi sono seccati | Il Comune li faccia abbattere prima che accada il peggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) SANTA MARIA A MONTEgrandilungo la provinciale Santa Maria a Monte-Vicopisano – per Santa Maria a Monte via Usciana –secchi e rischiano di trasformarsi in un pericolo per le migliaia di veicoli e pedoni che ogni giorno percorrono la strada. Siamo a Ponticelli, a pochi passi dal ponte sul canale Usciana. E a segnalare questa situazione di pericolo è Alberto Fausto Vanni di Azione-Partito Repubblicano Italiano di Santa Maria a Monte. "Prevenirecheil– scrive Vanni – In via Uscianadi grandi dimensionisecchi. Onestamente, forse qualcuno li ha ’aiutati’ ad arrivare a questo risultato, tutti einsieme è cosa veramente rara. Ma vista la situazione occorre che l’amministrazione comunale si adoperi per l’abbattimento evitando questo grosso pericolo per chi transita in questa via. Questiin questo statopericolosi, visto il traffico su questa importante strada che collega la parte alta di Santa Maria a Monte alla pianura, Bientina e paesi limitrofi con la superstrada Firenze Pisa Livorno, strada molto transitata da mezzi veicoli di vario genere e da tante persone a piedi per recarsi alle scuole di Ponticelli alla chiesa e alle attività commerciali".