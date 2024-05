Quanto guadagna l'Inter dall'affare Di Gregorio-Juventus

In medio stat virtus In omnibus fere rebus mediocritatem esse optumam. La virtù sta nel mezzo, insomma. E se gli antichi filosofi, da Aristotele a Cicerone, hanno fatto dell’equilibrio una forza, noi invece viviamo in un’epoca di schieramenti: o si sta da una parte o si sta dall’altra. linkiesta

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 15:34 Il caro vita pesa sempre di più sulle spalle degli italiani. La morsa dei prezzi in aumento ha reso la quotidianità quasi un lusso per moltissimi cittadini. Secondo alcuni indicatori dell’Istituto della Ricerca per gli Italiani – Eurispes – la metà della popolazione, il 57,4% non riesce ad […] L'articolo Quanto costa essere italiani? La morsa del caro vita proviene da Il Difforme. ildifforme

Amo gli scienziati e odio le virgole, ma almeno vedo gli asini volare felici in cielo - Amo gli scienziati e odio le virgole, ma almeno vedo gli asini volare felici in cielo - La mia maestra delle elementari la ricordo bene, si chiamava Panaro, era una donna buona e intelligente, ricordo che scrisse nella pagella di terza elementare “Riccardo ha un rifiuto per il mondo dei ... ilfattoquotidiano

“A Stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - “A Stoccolma i bambini sono liberi di fare i bambini”, il racconto di una mamma italiana in Svezia a Fanpage.it - Marta Paterlini è una mamma italiana che ormai 25 anni fa si è trasferita in Svezia, uno dei Paesi al mondo in cui i bambini sono più felici ... fanpage

Quando i proprietari dei giornali erano solo gli editori puri - Quando i proprietari dei giornali erano solo gli editori puri - Una forza cieca guida il destino degli uomini verso la felicità o la sventura (da “Il canto della fortuna” di Chiara Bianchi – Salani) Mentre il nostro sistema mediatico viene messo sotto osservazione ... ilfattoquotidiano