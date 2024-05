(Di sabato 25 maggio 2024) Matspuò diventare un`occasione di mercato per l`estate, l`idea low cost per chi cerca un difensore d`esperienza e affidabilità. A.

Milan-Camarda, contatti (positivi) con agente e famiglia: rinnovo vicino - Milan-Camarda, contatti (positivi) con agente e famiglia: rinnovo vicino - Visualizzazioni: 38 Milan, sembrano esserci sgretolati gli ostacoli che si ponevano tra i rossoneri e il rinnovo di contratto di Francesco Camarda. Il lieto fine sembra, sempre più, dietro l’angolo. L ... calciostyle

Quanto guadagna Hummels al Borussia Dortmund - quanto guadagna hummels al Borussia Dortmund - quanto GUADAGNA hummels - Se il difensore tedesco dovesse decidere davvero di non rinnovare col Dortmund i club interessati dovranno parlare direttamente con lui e il suo entourage per trattare il ... calciomercato

Bild: Hummels in Serie A Le due possibili destinazioni - Bild: hummels in Serie A Le due possibili destinazioni - Visualizzazioni: 67 La Bild riporta un’indiscrezione: hummels, protagonista dell’approdo in finale di Champions League del Borussia Dortmund ai danni del PSG, potrebbe chiudere la carriera in Italia. calciostyle