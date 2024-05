Quando tornerà Barbara d’Urso in tv? Parla il suo manager Lucio Presta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024)ieri è stato ospite al Festival della Tv in qualità didi moltissimi volti televisivi. Fra una chiacchiera e l’altra ha anche risposto a chi gli ha chiesto i motivi per cuinon è ancora tornata in onda sul piccolo schermo con qualche programma, nonostante sia ormai passato un anno dalla sua ‘sparizione’. In questi 12 mesi, infatti, la conduttrice è stata solo ospite da Mara Venier a Domenica In un pomeriggio. “in video? È una storia molto complicata. Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo,il tempo di”.gli è stato chiesto su quale rete potrebbe tornare,non ha voluto rispondere: “In questo momento mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Siccome ad aver detto delle cose ce la siamo presa in saccoccia, forse è meglio tacere”. Rai? Sky? WBD? Tv8? La7? Netflix? Al momento non è dato sapere, l’unica certezza è che ad oggi, 25 maggio,non ha ancora firmato niente con nessuno.