Quando l' autorizzazione preventiva diventa un ostacolo medico

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 25 maggio 2024) La lotta contro l’Marlene Nathanson si stava riprendendo da un ictus, ma il suo percorso di riabilitazione è stato interrotto da un rifiuto di copertura da parte del piano Medicare Advantage. Le sfide dei piani Medicare Advantage I piani tradizionali di Medicare raramente richiedono autorizzazioni preventive, ma i piani Advantage impongono questa pratica per servizi costosi come la chemioterapia e l’assistenza domiciliare. Secondo i dati del 2021, i piani Medicare Advantage hanno respinto circa due milioni di richieste su oltre 35 milioni, principalmente per contenere i costi e limitare le cure non necessarie. Le critiche e le conseguenze L'articolo proviene da News Nosh. .