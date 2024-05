Quando il rugby sfidò il calcio

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) Il rapporto tra«Ildovrà essere il calmiere del football», enuncia Piero Paselli, pioniere della palla ovale. E’ il 4 ottobre 1928 e “Il Littoriale” dà spazio in prima pagina alla rapida ascesa in Italia del nuovo sport. «Non voglio dire con ciò che esso debba soppiantare il giuoco del pallone rotondo», spiega Paselli, «ma dovrà dare certo un taglio netto a tutto ciò che ha di esorbitante pretesa da parte di assi improvvisati, o di impresari scaltri e disonesti». Al momento della sua prima apparizione, dunque, ilsi propone al pubblico come disciplina nobile ed esemplare. «Sport duro, il nostro, ma sport puro», giura un altro dei pionieri, Stefano Bellandi. Per l’esuberanza violenta del tifo e una già spinta commercializzazione ilfaceva indignare molti, anche fra i gerarchi del regime. Agli occhi dei suoi propugnatori il, ispirato al fair play e a un rigoroso dilettantismo, si propone come alternativa non ancora contaminata dagli istinti delle masse e dal potere del denaro.