Qualifiche Monaco - F1 | magia di Lecler - è pole position!

(Di sabato 25 maggio 2024) Abbiamo assistito a tre prove libere davvero molto emozionanti, con Lewis Hamilton e Charlesc (futuri compagni di squadra nel Cavallino Rampante) che hanno calamitato le attenzioni su di loro spartendosi il tris di round tra il venerdì di ieri e il sabato mattina di oggi. In questo pomeriggio sono andate in scena, però, ledidella F1 che hanno eletto, puntualmente, ilman del Gran Premio di domani. Chi ha primeggiato in questo appuntamento? Il miglior tempo è stato staccato dalla Ferrari del monegasco padrone di casa che ha fatto esplodere tutto l’autodromo. Secondo posto per Oscar Piastri di McLaren, mentre Carlos Sainz è terzo. Quarto slot per Lando Norris, mentre al quinto si è piazzato George Russell su Mercedes. Sorprendente sesto posto per Max Verstappen su Red Bull. Ottima prova per Yuki Tsunoda di Racing Bulls (ottavo), Alexander Albon di Williams (nono) e Pierre Gasly di Alpine (decimo).