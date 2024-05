Qualifiche GP di Monaco | i risultati della sessione

(Di sabato 25 maggio 2024) Sventola la bandiera a scacchi nelledel GP didi F1. A conquistare la pole position è un fantastico Charles Leclerc che firma la sua terza pole position nel circuito di casa con il tempo super di 1.10.270. Secondo classificato Oscar Piastri, terzo Carlos SainzGP di: Leclerc Re del Principato, ottimo Piastri. Delude Maxe GP distanno ad indicare una sola cosa: caos totale in pista. E’ quello che abbiamo visto già nel Q1 oggi in qualifica con tutte le venti monoposto in pista alla caccia del giro veloce. Nel Q1 gli esclusi nell’ordine sono: Fernando Alonso,Logan Sargeant, Sergio Perez, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Il vincitore del GP didel 2022 Sergio Perez resta clamorosamente escluso dal Q2, dando seguito al suo periodo di crisi. Nella gara di domani il pilota messicano partirà dalla diciottesima posizione. Nel Q2 gli esclusi sono nell’ordine: Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Kevin Magnussen.

