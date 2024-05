Quali sono i prodotti usati per il trucco di Penelope in Bridgerton 3?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 25 maggio 2024) Lamania sta dilagando in ogni aspetto della moda e del design. Così, mentre la prima parte della terza stagione ha raggiunto numeri record, tutti desiderano riprodurre la romantica atmosfera Regency. Per questo motivo, tra abiti floreali dalle tinte tenui e fini porcellane, si è fatto strada anche il make up. La domanda in questione è, a questo punto una sola: come sitruccate le diverse protagoniste e, in modo particolare, il personaggio di, che ha vissuto un vero e proprio glow up? I segreti di Erika Ökvist Nicola Coughlan in una scena di3 – Fonte: NetflixErika Ökvist é la make up artist che si è occupata di realizzare i diversi look, armonizzando il tutto con abiti e acconciature. Nel suo beauty, dunque,custoditi i segreti per un make up Regency, che lei stessa ha svelato a Glamour UK. Il primo step, ovviamente, è rappresentato da un primer.