Qual è il posto più alto sulla Terra in cui vivono gli esseri umani?

(Di sabato 25 maggio 2024) I luoghi più alti dovegliIn diverse parti del mondo, più di 80 milioni di persone abitano a un’altitudine di almeno 2.500 metri sul livello del mare, principalmente in Sud America, Asia centrale e Africa orientale. Insediamenti permanenti record Alcuni dei luoghi più alti dove sono presenti insediamenti permanenti includono Wenquan, nella provincia cinese del Qinghai, a 4.870 m (15.980 piedi) sul livello del mare, e Korzok in India, a circa 4.572 m (15.000 piedi). La Rinconada: la città più alta del mondo Nelle Ande peruviane sorge La Rinconada, denominata “Il paradiso del diavolo”. Con i L'articolo proviene da News Nosh. .

