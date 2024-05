Putin apre spiragli per la trattativa L’Occidente dice no

Passati ventisette mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin tende la mano all’Occidente e apre alle trattative di pace. Lo zar, durante il secondo giorno di visita in Cina per rafforzare i rapporti bilaterali con Xi Jinping, ha stupito il mondo intero con una conferenza stampa in cui ha dichiarato che “la Russia non ha mai rifiutato i negoziati sul conflitto ucraino”.

