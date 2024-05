Pure il gelato ormai è ormai diventato gourmet

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) Le file fuori dai negozi più famosi stanno lì a dimostrarlo. Ilè uno dei prodotti che più si consuma in città. Con dati di vendite che in questi giorni di primavera raggiungono un vero e proprio boom (+ 12 per cento è la previsione rispetto al 2023 a Roma, +6 per cento è invece il dato italiano secondo Sigep). Con qualche esagerazione: per un romano in certe ore prendersi unda Giolitti èimpossibile data la quantità di turisti, che bivaccano lì davanti con coni e coppette. D’altronde ilcome si mangia in Italia è quasi impossibile trovarlo altrove. Mentreun’ottima pizza la si può gustare anche all’estero, iloltre confine è sempre una delusione. In città è un must: ogni romano ha la sua gelateria preferita, pronto a difenderla in estenuanti dissertazioni con amici e parenti. Per non parlare del fatto che ilrisolve serate (“che si fa, andiamo a prendere un?) e funziona anche per un primo appuntamento, meno impegnativo di un aperitivo o una cena.