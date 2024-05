Punito per le vesciche. Il Tar riabilita l’alpino - punito per le vesciche. Il Tar riabilita l’alpino - Era stato punito con 7 giorni di consegna perché, a causa di vesciche ai piedi, aveva smesso di marciare. Ora... Era stato punito con 7 giorni di consegna perché, a causa di vesciche ai piedi, aveva ... quotidiano

Dureghello: "Antisemitismo pericolo non solo per gli ebrei, ma per il Paese" - Dureghello: "Antisemitismo pericolo non solo per gli ebrei, ma per il Paese" - Poca consapevolezza per gli episodi di antisemitismo e' quanto si rileva nel rapporto Eurispes Italia presentato stamattina alla Biblioteca Nazionale Centrale. L'ex presidente della Comunita' ebraica ... notizie.tiscali

Schlein, ok al confronto con Meloni comunque e dovunque - Schlein, ok al confronto con Meloni comunque e dovunque - (ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Io sono sempre disponibile al confronto con lei dovunque e comunque. Avevo accettato di farlo in Rai". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Festival dell'Economia ... gazzettadiparma