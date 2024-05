Psg-Lione - scontri in Francia | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 25 maggio 2024) A distanza di qualche ora dal fischio d’inizio della finale della Coppa di, ci sono statitra i tifosi delle due squadre. Ormai manca poco alla fine della stagione sportiva 2023/2024: mentre Premier League, Bundesliga e Ligue 1 sono già giunte al termine, questo weekend andrà in scena l’ultima giornata per il campionato spagnolo e quello italiano. I verdetti, però, sono già stati decretati: City per la Premier League, Bayern Leverkusen per la Bundes, PSG per il campionato francese, Real Madrid per La Liga e Inter per il campionato di Serie A. La stagione non si chiuderà qui, poiché tra un mesetto andrà in scena l’Europeo di Germania, con anche l’Italia protagonista, detentrice del titolo. Coppa ditra i tifosi prima del match Mentre in Italia si sta concludendo il Campionato di Serie A, insi sta assegnando la Coppa die PSG, infatti, sono le due formazioni che si affrontano per portare a casa il titolo.