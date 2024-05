Proto | Inzaghi un genio! Con l’Inter manca ultimo step

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Silvioin un’intervista ha parlato di Simonesuo ex allenatore ai tempi della Lazio. L’ex portiere della Lazio ha elogiato l’attuale tecnico nerazzurro per la conquista di questo scudetto. Ne ha parlato su Gianlucadimarzio.com. IL MIGLIORE – Silvioha elogiato così il suo ex allenatore: «Mi aspettavo mistera questi livelli. Innanzitutto di lui mi ha colpito il suo approccio nel preparare una partita. Nel dialogo pre-partita già sa quello che succederà durante la gara e offre ai suoi giocatori le soluzioni migliori per vincere. È uno scacchista che ha la meglio sull’avversario dall’inizio. Sa sempre chi mettere tra i titolari e chi invece far partire dalla panchina. Quello che colpisce maggiormente è che quasi sempre ha ragione, come dimostrano i suoi cambi che alla fine risultano sempre decisivi. Ricordo che ogni volta che faceva entrare Felipe Caicedo lui poi faceva gol.