Protesta agricoltori a Pesaro - trattori parcheggiati a bordo strada | Una manifestazione simbolica

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Oggi quasi 400con tanto di bandiera italiana in gran parte della nostra provincia per manifestare contro (a loro dire) le istituzioni che non hanno fatto nulla per risolvere i problemi del settore agricolo e di tutti i consumatori. Dopo le proteste della categoria nei primi giorni di febbraio e che hanno visto gliin piazza con i lorola cosa si è ripetuta oggi. Unatranquilla, in modo autonomo, senza la presenza di nessuna sigla sindacale o associazione organizzata dal comitato ‘Orgoglio Agricolo’. "In agricoltura la situazione sta diventando drammatica. Tutto il comparto è in crisi – spiega il portavoce del comitato Federico Tiberi 40 anni, titolare assieme al padre Giuseppe di un’azienda agraria con sede a Ca’ La Lagia di Urbino –. L'allevamento è diventato quasi inesistente, trovare una stalla è ormai difficile ma tra costi e ricavi siamo quasi al punto che i guadagni sono sotto lo zero.

