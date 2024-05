Pronostico e quote Virtus Bologna – Reyer Venezia gara 2 - Serie A 26-05-2024

Gli highlights di Virtus Bologna-Venezia 103-89, sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Le vu nere vincono ai tempi supplementari una gara pazza, in cui conducevano di ben 20 lunghezze ma sono stati raggiunti nel punteggio. sportface

Bologna, 24 maggio 2024 – La prima semifinale playoff è una girandola di emozioni quella andata in scena fra la Virtus Segafredo e l’Umana Reyer Venezia. Ai bianconeri occorrerà un overtime per avere ragione dei veneti che cedono per 103-89 al termine di un confronto in cui hanno dimostrato la forza di poter recuperare venti lunghezze di svantaggio e sfiorare il successo.

