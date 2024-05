Promozione Il Portuali Dorica vince lo spareggio col Centobuchi e sale in Eccellenza

(Di sabato 25 maggio 2024) 0-0 dopo i supplementari, Simone Tavoni si conferma para rigori, Cialini e soprattutto Napolano, ne sanno qualcosa VALLESINA, 25 maggio 2024 – Quando hai un portiere para rigori, alla fine, tutto diventa più semplice. Simone Tavoni Il, dopo il risultato di 0-0 al termine dei tempi regolamentari e dopo i supplementari, dal dischetto costruisce unadecisamente meritata. L’artefice di tutto è Simone Tavoni, ruolo portiere. Vi spieghiamo il perchè. Il portiere ex Jesina, Vigor Senigallia e Valdichienti non è nuovo a pomeriggi di questa portata. Già in precedenza il numero uno del Pertuali quando era in maglia Valdichienti, campionato dicontro il Porto D’Ascoli, in zona Cesarini, aveva parato un rigore, e non a caso, proprio a Napolano. Per Tavoni neutralizzare i rigori è un marchio di fabbrica. Altri rigoristi illustri si sono dovuti inchinare davanti alla sua bravura c0me ad esempio Papa (Jesina) e quelli neutralizzati quando indossava la maglia della Vigor Senigallia.

