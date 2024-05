Professioni - De Luca | Consulente del lavoro figura sempre più strategica e centrale

Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Quella del consulente del lavoro si conferma una professione attrattiva in quanto strategica e centrale in tutte le dinamiche legate alla gestione della fiscalità aziendale e dei rapporti di lavoro. liberoquotidiano

Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Quella del consulente del lavoro si conferma una professione attrattiva in quanto strategica e centrale in tutte le dinamiche legate alla gestione della fiscalità aziendale e dei rapporti di lavoro. iltempo

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine è intervenuto a Trento al Festival dell’economia “Quella del consulente del lavoro si conferma una professione attrattiva in quanto strategica e centrale in tutte le dinamiche legate alla gestione della fiscalità aziendale e dei rapporti di lavoro. sbircialanotizia

"Stai attenta a quello che dici". L'albergatrice amica di Lilly racconta le minacce - "Stai attenta a quello che dici". L'albergatrice amica di Lilly racconta le minacce - La donna, che si chiama Jasmina Zivkovic, si è detta disponibile a parlare con la procura. Jasmina aveva comunicato con i consulenti della famiglia d’origine di Lilly e ha raccontato di presunte ... ilgiornale

Candidati e Pgt, per Lissia c’è troppo cemento, per Cantoni la variante porterà più lavoro - Candidati e Pgt, per Lissia c’è troppo cemento, per Cantoni la variante porterà più lavoro - PAVIA. La visione sullo sviluppo del territorio è opposta: il centrodestra ritiene che un nuovo Piano di governo del territorio sarà soprattutto occasione di lavoro per le imprese, il centrosinistra r ... laprovinciapavese.gelocal

Pescara, candidati sindaco sotto torchio - Pescara, candidati sindaco sotto torchio - La kermesse, organizzata proprio dall'Associazione Giovani Consulenti del lavoro di Pescara e dei Giovani Consulenti del lavoro de L'Aquila, con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di ... abruzzolive.tv